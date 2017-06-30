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30 Haziran 2017 18:25

Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı,motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik’te bir motosikletin ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpıştı,motosiklet sürücüsü yaralandı

30 Haziran 2017 18:25


Alınan bilgilere göre; Bilecik Atatürk Bulvarı üzerinden Karayolları istikametine seyir halinde bulunan Mert Yılmazbaş (23) yönetimindeki 07 AKP 16 plakalı motosiklet ile Karayolları kavşağından şehir merkezine dönmekte olan Bülent Fenercioğlu yönetimindeki 11 AJ 183 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan kaza sonrası Bilecik-Bozüyük karayolu kısa süreli tek şeritten ilerlerken, yaralının hastaneye, motosikletin de kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.




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