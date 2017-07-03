Bilecik’te motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, 81 ilde motosikletlerin denetlenmesi ve çalıntı motosikletlerin bulunması amacıyla kentin çeşitli noktalarında Trafik ekipleri yol uygulaması yaparken, Asayiş ekipleri ise; Küçük Sanayi Sitesi başta olmak üzere motosiklet alım satımı yapılan tüm noktalarda genel denetim gerçekleşti. Yapılan denetimlerde 175 motosiklet incelendi, 179 kişi GBT sisteminden sorgulandı. Bu denetimler sonucu 30 kişiye çeşitli nedenlerden dolayı yaklaşık 9 bin 500 lira para cezası uygulandı ve 25 motosiklet ise trafikten men edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çeşitli aralıklarla uygulamaların devam edeceği bilgisine ulaşıldı.