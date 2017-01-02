Bilecik’te o yasak başladı

Bilecik’te ağır tonajlı araçların günün belirli saatlerinde şehir merkezinden geçişine konulan yasaklamanın ardından denetimler de başladı.

Bilecik İl Trafik Komisyonunca, şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla,1 Ocak 2017’den itibaren hafta içi ve hafta sonu 16:00 ila 19:00 saatleri arasında kamyon ve daha büyük araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceği bildirilmişti. Şehrin giriş ve çıkışlarına dün itibariyle 16.00-19.00 saatleri arasında şehir merkezine kamyon TIR giremez’ tabelaları takılmasının ardından bugün trafik ekiplerince denetimler başladı. İlk gün araç sürücüleri uyarılarak geldikleri istikamete veya saat 19.00’a kadar Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesindeki depolama alanlarına yönlendirildi.

“Ağır tonajlı araçların il merkezine girişleri yasak”

Konu hakkında bilgi veren Trafik Başpolisi Hacı Bayram Seçkin, Bilecik İl Trafik Komisyonunca alınan kararla 1 Ocak 2017’den itibaren hafta içi ve hafta sonu 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Bilecik’e kamyon ve daha büyük araçların girişlerinin yasak olduğunu söyledi. Seçkin, “Şuna için sürücüleri ikaz ederek bilgilendiriyoruz. İşaretleme ve levhalarımız var, onlara uyulmasını sağlıyoruz. Bu saatler içerisinde il merkezine girişleri yasak. Gelen araçları OSB’ye döndürüyoruz. Burada depolama mevkisi var. Bu bölgede bu araçlar saat 19.00’a kadar bekliyor” dedi.