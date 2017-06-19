Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:12

Bilecik’te ödüllü satranç turnuvası sona erdi

Bilecik ve çevre illerden 150 kişinin katıldığı ödüllü satranç turnuvası sona erdi.

Bilecik’te ödüllü satranç turnuvası sona erdi

19 Haziran 2017 11:12


Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonunda 2 gün boyunca devam eden ve çeşitli kategorilerden yaklaşık 150 kişinin katıldığı ödüllü satranç turnuvası sona erdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın sahibi olduğu şirketin sponsorluğunda düzenlenen turnuvada A-B ve C genel kategorilerinde 150 sporcu karşı karşıya geldi. Turnuvanın sponsorluğunu yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’i satranç turnuvasında Türkiye’nin ileri gelen illerinden birisi yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. İki gün süren turnuvada ailelerin çoğunun il dışından katılım sağladığını ve Bilecik’te kaldıklarını anlatan Karabıyık sözlerine şöyle devam etti;


“Güzel bir organizasyon oldu. Bu kadar talep olacağını bilmiyorduk. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarından yaklaşık 150 sporcu katıldı. İki gün süren turnuvada ailelerin çoğu şehir dışından katılım sağladı, Bilecik’te kaldılar, turnuvaya hazırlandılar. Satranç masrafsız bir oyun. Herhangi bir masrafı yok. Çocukları da küçük yaşlarda kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına ciddi bir beyin jimnastiği. Eski ve en köklü oyunlardan bir tanesi satranç. Bu noktada ben vatandaşlarımıza olabildiğince destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu iş siyasi bir projeden ziyade daha çok bir toplum ve sosyolojik proje olarak değerlendirilmeli. İnşallah biz buna ön ayak olduk, ilerleyen süreçte de ilimizde sırayla bütün hemşehrilerimiz ön ayak olacak ve gençlerimizi satranç’a yönlendireceğiz diye düşünüyorum.”


“İlimizi daha yukarı seviyelere taşıyacaktır”


Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İdris Aydın ise “Bu turnuvaların daha çok yaygınlaştırılıp ilimize kazandırılması tek arzumuz. Çünkü sporcularımız maç yaptıkça kendilerini geliştirecek ve ilimizi daha yukarı seviyelere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara, bisiklet, diz üstü bilgisayar, tablet, akıllı kol saati ve mp3 çalar gibi hediyeler törenle verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
19
°
C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!