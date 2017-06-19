Bilecik’te ödüllü satranç turnuvası sona erdi

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonunda 2 gün boyunca devam eden ve çeşitli kategorilerden yaklaşık 150 kişinin katıldığı ödüllü satranç turnuvası sona erdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın sahibi olduğu şirketin sponsorluğunda düzenlenen turnuvada A-B ve C genel kategorilerinde 150 sporcu karşı karşıya geldi. Turnuvanın sponsorluğunu yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’i satranç turnuvasında Türkiye’nin ileri gelen illerinden birisi yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. İki gün süren turnuvada ailelerin çoğunun il dışından katılım sağladığını ve Bilecik’te kaldıklarını anlatan Karabıyık sözlerine şöyle devam etti;

“Güzel bir organizasyon oldu. Bu kadar talep olacağını bilmiyorduk. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarından yaklaşık 150 sporcu katıldı. İki gün süren turnuvada ailelerin çoğu şehir dışından katılım sağladı, Bilecik’te kaldılar, turnuvaya hazırlandılar. Satranç masrafsız bir oyun. Herhangi bir masrafı yok. Çocukları da küçük yaşlarda kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına ciddi bir beyin jimnastiği. Eski ve en köklü oyunlardan bir tanesi satranç. Bu noktada ben vatandaşlarımıza olabildiğince destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu iş siyasi bir projeden ziyade daha çok bir toplum ve sosyolojik proje olarak değerlendirilmeli. İnşallah biz buna ön ayak olduk, ilerleyen süreçte de ilimizde sırayla bütün hemşehrilerimiz ön ayak olacak ve gençlerimizi satranç’a yönlendireceğiz diye düşünüyorum.”

“İlimizi daha yukarı seviyelere taşıyacaktır”

Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İdris Aydın ise “Bu turnuvaların daha çok yaygınlaştırılıp ilimize kazandırılması tek arzumuz. Çünkü sporcularımız maç yaptıkça kendilerini geliştirecek ve ilimizi daha yukarı seviyelere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara, bisiklet, diz üstü bilgisayar, tablet, akıllı kol saati ve mp3 çalar gibi hediyeler törenle verildi.