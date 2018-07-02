Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 22:18

Bilecik’te orman yangını

Bilecik’in Bayırköy beldesi Boğazkaya mevkisinde çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 1 hektar kızılçam ormanı kül oldu.

Bilecik’te orman yangını

02 Temmuz 2018 22:18


Alınan bilgiye göre, Bayırköy beldesi Boğazkaya mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangına ilk müdahale aracı ile yangına müdahale edildi. Arazinin dik ve dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorlanırken, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, 3 su tankeri ve 1 helikopter ile Bayırköy, Osmaneli ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın bölgesinde bulunan maden ocağına ait 2 iş makinası da yangına müdahalede bulundu.


Yangına ilk müdahale edenler arasında yer alan Bayırköy beldesi Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, "Bugün saat 17.00 sıralarında Boğazkaya bölgesinde yangın olduğu ihbarını aldık. Belediye görevlileri ile birlikte geldik, yangına ilk müdahaleyi yaparken Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdik. Ekiplerin ve vatandaşların yangına anında müdahale etmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Yetkililerden alınan bilgiye göre 1 hektar kızılçamlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç