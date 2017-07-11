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11 Temmuz 2017 14:59

Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’te bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

11 Temmuz 2017 14:59


Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz Selim Demircioğlu yönetimindeki 11 AG 183 plakalı otomobil ile Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Berkan Kısa (19) yönetimindeki 16 VE 533 plakalı motosiklet caddelerini kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada otomobilin ön camına sırt üstü düşen Berkan Kısa yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, motosiklet sürücünün kaskının olmadığı iddia edildi.




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