Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz Selim Demircioğlu yönetimindeki 11 AG 183 plakalı otomobil ile Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Berkan Kısa (19) yönetimindeki 16 VE 533 plakalı motosiklet caddelerini kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada otomobilin ön camına sırt üstü düşen Berkan Kısa yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, motosiklet sürücünün kaskının olmadığı iddia edildi.