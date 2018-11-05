Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ali Türk idaresindeki 16 SL 214 plakalı otomobil ile Remzi Mert idaresindeki motosiklet Karaköy kavşağı alt geçidinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Remzi Mert yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.