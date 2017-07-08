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08 Temmuz 2017 12:21

Bilecik’te otomobil takla attı: 2 yaralı

Bilecik’te, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te otomobil takla attı: 2 yaralı

08 Temmuz 2017 12:21


Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesine bağlı İncirli köyündeki bir mevlide katıldıktan sonra Karaağaç köyüne dönüşe geçen Şeref Daşlı (68) idaresindeki 34 RIT 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derekesakarı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Şeref Daşlı ve yanında bulunan eşi Refakat Daşlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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