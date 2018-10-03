İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Bozüyük istikametine seyir halinde olan Serkan Ö. (34) idaresindeki 42 UJ 613 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ekrem G. (58) idaresindeki 26 VY 387 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Serkan Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kaan M. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer yolcu Ersoy E. (17) ise ağır yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.


Feci kazada hayatını kaybedenler itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı Ersoy E.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Serkan Ö. ve Kaan M.'in cansız bedenleri cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.