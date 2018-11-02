Bilecik'te pitbull vahşeti

Bilecik'te pitbull cinsi köpek ilk olarak bir kediyi parçaladı, ardından sahibine saldırdı. Kendini evine zor atan kadın, köpeğin vahşetinden son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescit Sokak'ta bir evde beslenen pitbull cinsi köpek, yan evdeki Havva D.'nin kedisini kovalayarak evin bahçesine getirdi. Burada eve camdan içeri girmek isteyen kediyi öldüren pitbull cinsi köpek, sesler üzerine kapıya gelen kedinin sahibine de saldırdı. Kapıyı açması ile kapatması bir olan kadın, korku dolu anları cep telefonuna kaydetti. Köpek saldıracak bir şey bulamayınca müstakil evde oturan vatandaşın bahçesindeki eşyaları darmadağın etti.

"Çok korktum"

Kedisi ölen Havva D. o anları korku dolu gözlerle pencerenin arkasından izlediğini anlatarak, kapıyı kapatmasaydı köpeğin kendisine saldıracağını söyledi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ise bir ihbar üzerine olay yerine giderek telef olan kedi ile köpeği aldıklarını anlattı. Avcı, "Cumhuriyet Mahallesi'nden aldığımız ihbarla gittiğimizde bir pitbull cinsli köpek hem bir kediye hem de eve saldırmış. Bunlar tehlikeli bir ırk. Bunları başıboş bırakmamak gerekiyor. Çocuklara zarar veriyorlar. Geçen hafta haberlerde izledik. Bir kız çocuğun derisini, kafa tasını parçalamış. Bu köpekleri kapalı ortamda bağlı tutalım. Ağızlıksız gezdirmeyelim. Saldırgan köpeği barınağımıza aldık. Bundan sonraki yaşamını barınağımızda geçirecek" dedi.