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18 Mayıs 2018 14:35

Bilecik’te plastik malzeme yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bilecik’te plastik malzeme yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Bilecik’te plastik malzeme yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

18 Mayıs 2018 14:35


Kaza Bozüyük-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Küplü köyü yakınların da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bozüyük’ten Bilecik istikametine gitmekte olan Erkan Tiryaki (38) yönetimindeki 28K9489 plakalı plastik malzeme yüklü kamyon, Küplü köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan kamyonda bulunan yükler ise çevreye saçıldı. Yola dökülen plastik malzeme Karayolları ekiplerince temizlenirken, polis ekipleri de kaza ile ilgili araştırma başlattı.


Kazada ağır yaralanan sürücü Tiryaki’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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