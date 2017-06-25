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25 Haziran 2017 15:23

Bilecik’te protokol bayramlaşması gerçekleştirildi

Bilecik’te, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bilecik’te protokol bayramlaşması gerçekleştirildi

25 Haziran 2017 15:23


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, Bilecik İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Muammer Ergaş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik 9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Programda açılış konuşması yapan Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban, görev yaptığı bir yıllık süre zarfında görevini Bilecik’e layık olmak kaydıyla yapmaya çalıştığını söyledi. Elban, "İlimizde farklı artık gündemi değiştirelim ve işlerimize koyulalım istedik ve onlarla uğraşmaya çalıştık, bir yıllık sürede o hengame ve koşturmanın ardından çabucak gelip geçti. Bu süre zarfında bu işler vesilesiyle değişik programlarda, bayramlarda beraber olduk. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduk, sizler beni çok çabuk kabullendiniz, aranıza aldınız ve kendiniz gibi gördünüz. Ben bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bende bu manada çok çabuk buraya ısındım ve kendimi de buraya aitmiş gibi hissetmeye başladım. Bu alışkanlık dolayısıyla da kendimi artık bir Bilecikli olarak kabul ediyorum. İlk görevim burası olmasından dolayı Bilecik’i ve Bileciklileri asla unutmayacağımı peşinen söylemek istiyorum. Ben hepinize Allah’a ısmarladık demeden önce benim sizler üzerinde hakkım olduğunu düşünmüyorum ama varsa helal olsun. Hepinize haklarınızı helal etmenizi istiyorum ve Allah’a ısmarladık diyorum” dedi.


Konuşmanın ardından siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Bilecik Valisi Süleyman Elban, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ardından huzurevi sakinleri ile gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.




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