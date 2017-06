Bilecik’te Ramazan dolu dolu yaşandı

Osmanlı Medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik, Bilecik Belediyesi eliyle gerçekleştirilen Ramazan ayı etkinlikleri ile güzel geleneklerin yaşatılmasına imkan vererek, şehir insanının Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini sağladı. Birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ayı Ramazan, Ecdat Toprakları olan Bilecik’te bu yıl da dolu dolu geçti. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan ve cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen Ramazan, toplumdaki birlik ve beraberliğin sağlarken, aynı zamanda Müslümanlar için bir fırsat ayı oldu. Açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2’nci Abdülhamit Han’ın uygulamış olduğu güzel geleneklerden olan cami ve mescitlerin temizliğini her yıl Ramazan ayı öncesinde gerçekleştiren Bilecik Belediyesinin gerek mezarlıklarda gerek diğer alanlardaki bütün çalışmalarını yerine getirerek, ramazan ayına girdiğini belirtti. Yağcı, ”Yine aynı şekilde her Ramazan ayı öncesinde güzel bir gelenek olan davul çalma geleneği de Bilecik Belediyesi eliyle sürdürülüyor. Her yönüyle rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı Bilecik’te birbirinde anlamlı gelenek ile yaşatılıyor. Bir taraftan da birlik ve beraberlik kardeşliğin, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın en üst noktalara çıktığı bir ay olan Ramazan ayı Bilecik Belediyesi tarafından yıllardır gerçekleştirilen güzel gelenekler ile sürdürülüyor. Bütün mahalleler başta olmak üzere mücavir alandaki köy ve kasabalarda iftar sofralarını kuran Bilecik Belediyesi, her gün binlerce kişinin aynı ekmeği paylaşmasını sağlıyor” dedi.

“Kültür Sitesi’nde 50 bin kişi iftar ve sahur sofrasında buluştu”

Yağcı, Bilecik Belediyesi’nin her yıl iftar geleneğini devam ettirdiğini ifade ederek, ”Bilecik Belediyesi tarafından önceki yıllarda olduğu gibi Kültür Sitesi’nde vatandaşları iftar ve sahur vaktinde buluşturuyoruz. Belediyemiz geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda her akşam bin kişiye yakın vatandaşımızın sahur ve iftar ikramında faydalandığı gelenek her yıl artırılarak sürdürülüyor. Bu yıl geleneğe bir yenisi eklenerek her sahur vaktinde, misafirlerimizi ağırlayıp, onlara sahur yapma imkanını veriyoruz" diye konuştu.

“30 gün boyunca hemşehrilerimize teravih çıkışında ’Osmanlı şerbeti’ ikram ettik”

30 gün boyunca vatandaşlara teravih çıkışlarında Osmanlı Şerbeti ikramında bulunduklarını söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te, Bilecik Belediyesi eliyle Ramazan ayında yine güzel bir gelenek daha yaşatılmış oldu. Yıllardır camilerde Meşhur Osmanlı Şerbeti ikramı geleneğini sürdürmeye devam eden belediyemiz bu Ramazan’da farklı bir geleneği daha vatandaşlarımızın hizmetine sundu. İlimizde meşhur olan ve patenti belediyemizde olan Osmanlı Şerbetini vatandaşlarımıza bu yıl da ikram ettik. Her teravih namazı çıkışında bu hoş, güzel ve şifalı aromayı birlikte tattık. Yine bu sene yapacağımız mahalle iftarlarımız aynı coşkuyla devam etti. İftarın olduğu gün adeta bir bayram yerine dönen mahallelerimizde mahalle sakinlerimiz ve oraya gelen insanımız birbiriyle kucaklaştı ve aynı ekmeği paylaştı” şeklinde konuştu.

“Belediyemiz ihtiyacı olanlara el uzattı”

Yağcı, bu Ramazan ayında da Bilecik Belediyesi’nin kimsesizlere ve ihtiyacı olanlara el uzatıp yardım ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

”Şu ana kadar sosyal belediyecilik alanında güzel çalışmaları vatandaşlarımız ile buluşturan belediyemiz her Ramazan olduğu gibi bu yıl da sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini sergileyerek, 200’e yakın aileye Ramazan gıda çeki verirken, onlarca aileye de asker ailesi yardımları yaptı. ‘ İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ düşüncesinin çıkış toprakları olan Bilecik’te, Bilecik Belediyesi tarafından şehir insanının birçok konudaki ihtiyacı giderildi ve yüzlerce ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kıyafet yardımı yapıldı. Alan el veren eli görmeyecek kaidesiyle şu ana kadar birçok güzel hizmeti yerine getiren belediyemiz önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri yerine alışveriş kartlarını vererek, insanların istediği yerden istediği alışverişi yapmalarını sağlıyor.”

“Ramazan ayı boyunca gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizle dualar ettik”

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerin yanı sıra, ilçeler ve mücavir alan içindeki köylerde gerçekleştirilen iftarlarda gönül coğrafyasındaki mazlum ve mağdur vatandaşlarla dua ettiğini ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şöyle konuştu:

”Bizler Ramazan ayını böyle güzel imkanlarla geçirirken, İslam coğrafyası ve ırkdaşlarımızın yaşadığı topraklarda gerçekten üzüntü duyduğumuz olaylar yaşanıyor. Bizler gerçekten ülke içinde ilimizde ve dünya içinde ülkemizde çok iyi şartlarda yaşıyoruz. İlimiz ve ülkemiz huzurlu iken, diğer taraftan İslam coğrafyasına baktığımızda, gönül coğrafyamıza baktığımızda Ramazan’ın bu feyzi ve bereketini yaşayamayan kardeşlerimiz için Cenabı Allah’a el açtık.”