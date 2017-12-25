Bilecik’te sahalar temizlenmediği için maçlar ertelendi

Bilecik U14 Gençler Ligi 8’inci hafta Bozüyük Yeşilkent Sentetik sahasında oynanması gereken Vitraspor- 1308 Osmaneli Belediyespor ve Söğüt İlçe Stadında oynanacak olan Söğüt Spor- 1299 Bilecik Kulübü maçları maçların oynanacağı statlarda yoğun kar olması sebebiyle tehir edildi. Konu hakkında Bilecik Futbol İl Temsilcisi maçların statlarda biriken karların temizlenmesinden dolayı iptal olduğunu belirterek, "Şuan Aralık ayındayız ve ilimizde kar 2 gün yağdı. Bu yağan kar sonrası Söğüt ve Bozüyük’teki oynanması gereken U14 Gençler Ligi 2 müsabakamızı ileri bir tarihe tehir ettik" dedi. Öte yandan kulüpler bu iyi hava şartlarında maçların kar yüzünden tehir edilmesine tepki göstererek, kışın daha da bastıracağı günlerde ne olacağı merak ettiklerini söyledi. U15 Gençler Ligi 4’üncü hafta müsabakası Vezirhanspor- Ertuğrul Spor karşılaşması sahada ki su birikintisi yüzünden oynatılamadı.