Bilecik’te samanlık yangını

Yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gülümbe Köyü Yunuslar Mahallerde Ahmet Karabacak’a ait samanlıkta elektrik aksamından çıkan dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında çıkan alevler samanlık içinde bulunan 250 balya samanı kül ederken, yangın samanlığın yanında bulunan Ahmet Karabacak’a ait eve de sıçradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı iki adet itfaiye aracı yangına müdahale etti. Çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, yangının sıçradığı evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.