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20 Mayıs 2018 16:35

Bilecik’te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

20 Mayıs 2018 16:35

Kazada kasadaki sebzeler de yola saçıldı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Bilecik-Sakarya karayolu Osmaneli Selçik köy karşısında meydana geldi. Antalya Hali’nden yüklediği sebzeleri İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Mücahit Çağlayan (23) yönetimindeki 44AJ797 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücünün aniden gözlerinin kararması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mücahit Çağlayan ve ağabeyi Maşallah Çağlayan (47) yaralandı. Kamyon kasasında bulunan kırmızı, yeşil biber, patlıcan, kavun ve domatesler ise yola saçıldı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Bilecik’ten İstanbul yönüne trafik kontrollü olarak verildi. Yola dökülen sebzelerin toplanması ve kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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