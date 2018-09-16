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Bilecik'te sel hayatı felç etti

Bilecik’te aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, taşkınlara neden oldu.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, taşkınlara neden oldu.


Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış sonrası kent merkezinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sular da yer yer yarım metrenin üzerine çıktı. Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bazı evlerin bodrumları, iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Bazı alt geçitler de aşırı yağış sonrasında sular altında kaldı. Sel ve taşkınlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte belediye ve polis ekipleri tarafından çeşitli tedbirler alındı.

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