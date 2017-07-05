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05 Temmuz 2017 17:31

Bilecik’te “Sevgin İliklerime İşlesin” kampanyası

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde ’’Sevgin İliklerime İşlesin’’ adlı kampanya kapsamında Kök Hücre Bağışı çalışması gerçekleştiriliyor.

Bilecik’te “Sevgin İliklerime İşlesin” kampanyası

05 Temmuz 2017 17:31


Sosyal belediyecilik anlamında şu ana kadar birçok önemli ve anlamlı çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte hayati bir projeye daha imza atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen anlamlı ve önemli çalışma ile Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki 2 bini aşkın kök hücre nakli bekleyen hastaya umut aranacağını belirtti. Yağcı, “Bilecik Belediyesi’nin girişimleri ile şu ana kadar birçok kurum ile temasa geçilerek, Kök Hücre Bağışında bulunmak isteyen insanlara erişim sağlandı.’’Sen de Umut Ol’’, ’’Bir Damla Kan Bir Can’’ ve ’’Sevgin İliklerime İşlesin’’ şeklindeki slogan ve düşünceler çerçevesinde hazırlanan kampanyanın kamuoyuna tanıtım programımız Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, 27 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Bilecik Şubesinden gerekli bilgilerin alınabileceği kampanya için herhangi bir Kızılay merkezi ya da kan verme aracına giderek, Kök Hücre Bağışı için başvuruda bulunabileceklerdir” dedi.




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