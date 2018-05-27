Bilecik’te sezonun ilk kayısısı tezgahlara düştü

Hoş kokusu ve faydaları ile yaz meyvelerinin başında gelen kayısı, pazarlarda görülmeye başlandı. Sezonunun hemen başında fiyatının yüksekliğinden yakınılan kayısıyı şimdilik sadece çocuklu anneler tercih ediyor. Tezgahları renklendiren ilk kayısı vatandaşların yüzünü güldürürken satıcıları da düşündürüyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten kayısı satıcısı Burhan Çalık, “Bilecik pazar tezgahlarına sezonun ilk kayısı düştü. Kayısılarımız Manisa’dan geliyor ve kilosunu şu an 7 TL’den satıyoruz. Havalar daha da ısınınca fiyatı tabii ki de düşer. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Fiyatı vatandaşlara göre biraz pahalı geliyor sadece bakmakla yetiniyorlar. Çocukları olan aileler tadımlık veya yarım kilo şeklinde alıyor" dedi.