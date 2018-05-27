Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 11:41

Bilecik’te sezonun ilk kayısısı tezgahlara düştü

Bilecik’te pazar tezgahlarındaki yerini alan sezonun ilk kayısılarının fiyatı el yakıyor.

Bilecik’te sezonun ilk kayısısı tezgahlara düştü

27 Mayıs 2018 11:41


Hoş kokusu ve faydaları ile yaz meyvelerinin başında gelen kayısı, pazarlarda görülmeye başlandı. Sezonunun hemen başında fiyatının yüksekliğinden yakınılan kayısıyı şimdilik sadece çocuklu anneler tercih ediyor. Tezgahları renklendiren ilk kayısı vatandaşların yüzünü güldürürken satıcıları da düşündürüyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı talep görmediklerini belirten kayısı satıcısı Burhan Çalık, “Bilecik pazar tezgahlarına sezonun ilk kayısı düştü. Kayısılarımız Manisa’dan geliyor ve kilosunu şu an 7 TL’den satıyoruz. Havalar daha da ısınınca fiyatı tabii ki de düşer. Daha yeni çıktığı için vatandaşlardan talep görmüyoruz. Fiyatı vatandaşlara göre biraz pahalı geliyor sadece bakmakla yetiniyorlar. Çocukları olan aileler tadımlık veya yarım kilo şeklinde alıyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
22
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç