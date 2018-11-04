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Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Boş bir arazide B.D. ve bir arkadaşı ile başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. ve arkadaşı otomobildeki silahlarını alarak karşı taraftaki gruba silahla ateş açtı. Olayda A.H., T.K., F.G. ile T.E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis, jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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