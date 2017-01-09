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09 Ocak 2017 11:52

Bilecik’te sınavlarla ilgili değerlendirme toplantısı

Bilecik’te sınavlarla ilgili değerlendirme toplantısı

09 Ocak 2017 11:52

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavlar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Cuma İvrendi ve Metin Sarıfakıoğulları ile Bilecik’teki ortaokulların müdürleri katıldı. Toplantıda, 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan ve sonuçları açıklanan 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavlar masaya yatırıldı. ’Bilecik’in başarısı, geldiği düzey ve 2. dönem sınavına öğrencileri nasıl daha iyi hazırlayabiliriz’ konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda “2016-2018 Bilecik Öğretim Eylem Planı” kapsamında yapılan Öğrenci Kazanım Değerlendirme Sınavları ile ilgili sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması amacıyla, lise müdürlerinin katıldığı da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ise tamamen Bilecik Milli Eğitimin imkanlarıyla hazırlanıp uygulanan Öğrenci Kazanım Değerlendirme Sınavları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Sınavların YGS ve LYS sınavlarına hazırlanan öğrencilere çalışmalarında katkı sağladığı ve yol gösterdiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu sınavlarda öğrencilerin kendilerini deneme fırsatı bulduğunu, geldikleri seviyeyi öğrendiklerini ve okulların da sınav sonuçlarına göre çalışmalarını tekrar planladıklarını dile getirerek, çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti



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