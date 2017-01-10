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10 Ocak 2017 16:49

Bilecik’te spora kar engeli

Bilecik’te spora kar engeli

10 Ocak 2017 16:49

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci yarının ilk haftası olan 14’üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bilecik’te geçtiğimiz hafta başlayacağı bildirilen 1. Amatör Lig ikinci yarının ilk haftası olan 14’üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle bu haftada ertelenirken, geçen hafta başlaması planlanan 2016-2017 futbol sezonun ikinci yarısına bu hafta da ertelendi. Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 07-08-Ocak-2017 tarihinde başlayacak olan Bilecik 1. Amatör Lig müsabakaları yoğun olumsuz hava şartları ve futbol sahaları oynamaya elverişsiz olduğu gerekçesiyle geçen hafta ertelendiğini belirtti. Toku, “Geçen hafta ertelenen maçlar bu haftada ligin ilk yarısında ertelenen Yeşilyurt Spor- Bozüyük İdman Yurdu Spor, Akpınar Spor- Gölpazarı Belediyespor maçları 14 Ocak günü Bozüyük Sentetik Saha da oynanacak. Bu maçlar sonuçlandığı taktirde ilk yarıdan erteleme maçımız kalmayacak. Bu erteleme maçlarının oynamasının ardından 2016-2017 futbol sezonun ikinci yarının ilk haftası olan 14’üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları olmazsa haftaya başlatacağız. İlk yarıda maçlarda 2 hafta rötarımız olacak. Bu aradaki farkı hafta içi maça koyarak telefi edeceğiz. Geçen senede böyle olmuştu” dedi.
Öte yandan, 15 Ocak Pazar günü Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada Bölgesel Amatör Lig (BAL), maçı olan Bozüyük Vitraspor- Çorlu Spor 1947 maçı oynanacak. 15 Ocak Pazar günü saat 11:30’da Bilecik Şeyh Edebali Stadından Kadınlar 3. Lig 1 Grup 9’uncu hafta karşılaşması Bozüyük İdman Yurdu Spor- Çerkezköy 1923 Gençlik Spor, aynı gün saat 14:00’da ise; Bozüyük Halk Eğitim Gençlik Spor- Dudullu Spor maçı oynanacak.



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