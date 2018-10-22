Bilecik'te Süleyman Şah Belgeseli çekimleri başlandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Türk Tarih Kurumu öncülüğünde Süleyman Şah Belgeseli çekimlerine başlandı.

İlk çekimler, Çöte mahallesi Danişment köyü yolu üzerinde ormanlık alanda ilçesinde yapılıyor. Çekimlerinin ilk gününde Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de set ekibin yalnız bırakmadı. Belgesel filminde Ertuğrulgazi'nin babası olan Süleyman Şah'ın hayatını konu ediliyor. Çekim arası kısa bir değerlendirme yapan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, belgeselin ilçe tanıtımı için önemli bir rol oynayacağı söyledi. Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın Türk tarihinde önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Başkan Özden, "Bu belgesel Süleyman Şah ve boyunun göç hikâyesi anlatıyor. Yenipazar'ın çeşitli yerlerinde yapılacak çekimde ilçenin turistik anlamda da büyük değer taşıyan Yenipazar Kanyonu'nun da gösterilmesi planlanıyor. Bizler de çekimlerin ilk gününde arkadaşları yalnız bırakmadık. Çekimler başlayınca çok heyecanlanarak o günlere gittik. Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışma Türk Tarih Kurumu isteği ile başlatılırken çekimleri de Tasarım Medya Reklam Grubu tarafından üstlenildi. Profesyonel bir ekip tarafından son derece titiz bir çalışma şeklinde hazırlanan belgesele Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü de destek veriyor" dedi.