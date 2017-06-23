Bilecik’te sürücüler pankartlarla uyarıldı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte seyahate çıkacak sürücüleri uyaran Bilecik Bölge Trafik ekipleri, sorumluluk sahaları içinde bulunan yol güzergahlarındaki köprülerin üzerilerine sürücüleri uyarıcı pankart asarak kazaların en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, “Sürücüler lütfen kurallara riayet etsinler, hızlı araç sürmesinler. Bayram süresince trafik yoğunluğu yaşanacak. Bu yoğun trafik de bütün sürücülerimiz dikkatle olurlarsa İnşallah kazasız bir tatil geçirirler. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Tatile ve uzun yola çıkacak sürücüler kesinlikle araçların bakımını yaptırsınlar, yolda sürat yapmasınlar. En önemlisi yorgun ve uykusuz bir şekilde yola devam etmesinler. Çünkü böyle olunca kazalar kaçınılmaz oluyor. Emniyet kemerine önem versinler, mutlaka taksınlar” ifadelerini kullandılar.