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06 Ağustos 2018 13:47

Bilecik’te Survivor heyecanı

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Avcılık ve Atılıcılık İhtisas Kulübü Derneği işbirliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Pelitözü Survivor"da çocuklar, yarışmayla birlikte gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Bilecik’te Survivor heyecanı

06 Ağustos 2018 13:47


Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta 6-15 yaşındaki 50 çocuk, gerçekleştirilen etkinlik kapsamında izcilik eğitiminin ardından kamp çadırı kurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar, olta kullanma ve balık tutma eğitiminden geçirildikten sonra Pelitözü Göleti’nde balık tutma yarışmasına katıldı. Bilecik’in yeşil ve doğal güzelliklerinin de keşfedilmesine imkan sağlayan etkinlikte çocuklar, bir gün de olsa internetin ve teknoloji bağımlılığından kurtularak, doğa ile baş başa zaman geçirdi. Etkinlik kapsamında anne ve babalarıyla balık avlayan çocuklar, tutulan küçük balıkları tekrar gölete bıraktı.



"Amacımız çocuklarımızı doğa ile buluşturmak ve paylaşmak"


Bilecik Belediyesi tarafından her kesimdeki vatandaşlara yönelik birbirinden güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; amaçlarının çocukları doğa ile buluşturmak, paylaşmak ve tatlı rekabeti öğretmek olduğunu hatırlatarak, “Çocukları doğa ile buluşturmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme anlayışını oluşturmak amacıyla ekinlik düzenledik. Bunun yanında çevreyi koruma ve sağlıklı yaşamı özendirme adına güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı internet bağımlılığı gibi tehlikeli alışkanlıklardan uzaklaştırmak istiyoruz. Amacımız doğa içinde spora katmak, sportif faaliyetlere yöneltmektir. Bu etkinlikleri çoğaltarak, devam ettireceğiz. Etkinliğe ilgi gösteren çocuklara ve ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aileleri de talepte bulunursa düzenleriz. Bu sefer de çocuklarıyla anne ve babaları yarıştırırız” ifadelerine yer verdi.


Etkinlik, Belediye Başkanı Nihat Can’ın, yarışmaya katılan çocuklara madalya ve katılım belgesi vermesiyle sona erdi.




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