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08 Eylül 2018 01:58

Bilecik’te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesin de motosiklet ile TIR’ın çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

08 Eylül 2018 01:58


Bilecik’in Osmaneli ilçesin de motosiklet ile TIR’ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Osmaneli şehir merkezinden İstanbul istikametine giden Erol G.nin kullandığı 11 EK 351 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen Nuri D, idaresindeki 16 U 7617 plakalı motosiklet ile hastane kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosikletin sürücüsü Nuri D. ile arkasında oturan Muhammet M. yola savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar yaralılara ilk yardımı yaparken, 112 ekipleri kaza yerine gelerek yaralı olan şahısları Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Tır şoförünün ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




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