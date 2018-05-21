Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; merkez İsmetpaşa Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde seyir halindeki Berke Kuş yönetimindeki 11 ER 932 plakalı kamyonet ile Nişancı Sokak üzerindeki seyir halinde bulunan Vural Çaltı yönetimindeki 11 AN 165 plakalı motosiklet iki sokağın kesiştiği yerde çarpıştılar. Kazada yarayanan motosiklet sürücüsü Vural Çaltı,olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekilirken, trafik normale döndü.

Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.