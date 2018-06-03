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03 Haziran 2018 10:51

Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik’te takla atarak su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralı

03 Haziran 2018 10:51


Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Mehmet G. yönetimindeki 11 DR 371 plakalı kamyonet yola dökülen malzemeler dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gülümbe rampalarında su kanalına devrilen araç, takla attıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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