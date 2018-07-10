Bilecik’te trafik kazası : 1 yaralı

Alınan bilgilere göre Osmaneli’nden Bilecik istikametine gelen 20 FN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlarken, devrilen araçt emniyet şeridine çekildi. Kazada yaralanan sürücüsü Hakan Manas (38) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.