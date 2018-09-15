Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik karayolunun Yenişehir kavşağında Habil Ünal yönetimindeki 11 EL 734 plakalı otomobil ile Yusuf Yaman idaresindeki 11 EL 092 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi 11 EL 734 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nazir Babacan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.