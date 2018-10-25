Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Recep Aydoğdu idaresindeki 51 BD 023 plakalı otomobil ile Erol Güneş yönetimindeki 11 SF 632 plakalı minibüs Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde bulunan Gülümbe Rampaları'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Recep Aydoğdu idaresindeki 51 BD 023 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Burcu Aydoğdu (24) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.