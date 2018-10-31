Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre İstasyon istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan 11 AH 737 plakalı otomobil sürücüsü Alper Altay, Akasya Altı mevkinde geldiğinde direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Alper Altay yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu yaklaşık 3 dakika tek şeritten ilerlerken, kaza yapan aracın olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.