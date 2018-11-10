Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Kayıhan yönetimindeki 16 VL 475 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik-Osmaneli karayolu Toki kavşağında aynı istikamete giden Enver Özcan'ın kullandığı 34 UG 1180 plakalı sac yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen tırın içinde sıkışan Kayıhan, Osmaneli İtfaiyesi ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kısa süreli çalışma sonunda kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, 112 ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Kazanın ardından tırda bulunan mısır ve araçtan sızan mazot çevreye yayıldı. Tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kazanın meydana gelişini anlatan tır şoförü Özcan, Kayıhan'ın seyir halindeyken uyumuş olduğunu düşündüğünü belirtti ve "Ben ilçe merkezine seyir halindeyken arkamdan bir anda bir ses geldi. Sarsıldım. Neye uğradığımı şaşırdım. Şoförün uyuduğunu düşünüyorum" dedi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.