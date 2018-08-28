Bilecik’te trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Söğüt yolu Günyarık Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Bozüyük’ten Söğüt istikametine gitmekte olan İrfan G. (71) idaresindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet ile Hamide O. (31) idaresindeki 34 ALU 692 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan İsmail T. (58) ve Hüseyin Ç. (45) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeni ile bir süre çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan Bozüyük-Söğüt Karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.