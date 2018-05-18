Bilecik’te trafik kazası, bir kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ömer Özkan yönetimimdeki 11 EP 503 plakalı otomobil ile Futbol Sokak üzerinde seyir halinde bulunan İlhan Daş yönetmedeki 11 AL 584 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 11 AL 584 plakalı aracın sürücüsü Daş yaralanırken, sürücü olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle aksayan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.