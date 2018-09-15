Bilecik'te trafik kazasında yol durma noktasına geldi

Bilecik’te kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Bilecik'te kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkinde 16 KCD 62 plakalı kamyon, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinden Atatürk Bulvarı'na dönmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda maddi hasar meydana gelirken, oluşan kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.