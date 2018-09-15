İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te trafik kazasında yol durma noktasına geldi

Bilecik’te kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonda maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkinde 16 KCD 62 plakalı kamyon, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinden Atatürk Bulvarı'na dönmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda maddi hasar meydana gelirken, oluşan kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.