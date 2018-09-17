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Bilecik'te trafik kazazı; 5 yaralı

Bilecik’te iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; merkez Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Abdullah Yıldırım idaresindeki 11 AN 899 plakalı kamyonet ile Çakırpınar Köyü istikametinden gelmekte olan Hüseyin Kurt yönetimindeki 11 EE 177 plakalı kamyonet cadde ve köy yolunun kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 11 AN 899 plakalı araç sürücü Abdullah Yıldırım, eşi, iki kız çocuğu ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Kurt ve Hatice Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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