Bilecik’te tüp bebek konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Fatih Öğüç, Dr. Güçlü Kaleağası ve vatandaşlar katıldı. Konferansa gösterilen ilgi yoğun olurken, tüp bebek tedavisi konusunda bilgi sahibi oldular.

"Sperm yapısındaki bozukluklar çocuk sahibi olmayı etkiler"

Programda açılış konuşması yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Fatih Öğüç, tüp bebek tedavisinin teknik bilgilerine değindi. Amaçlarının sağlıklı ve genç nüfuslar kazandırmak olduğunu belirten Öğüç, "Tüp bebek aslında çok ürkütücü bir isim. Bu konuda size yardımcı olan sizin kendi hücrelerinizle oluşan bebeklerdir. Tüp bebeğin diğer bebeklerden pek bir farkı yoktur. Sağlıkları ve düşük oranları da doğal yoldan oluşan bebekle aynıdır. Burada başarı fizyolojik özelliklerle belirlenir. Tüp bebek hastalığı sperm sayısına göredir. Eğer sperm sayısı militrede 5 milyonun altında ise tüp bebek hastalığı ortaya çıkar. Burada en önemli değer; sperm sayısı, sperm kalitesi ve sperm hareketidir. Sperm yapısındaki bozukluklar çocuk sahibi olmayı etkiler. Kadının üreme şansı, erkeğin üreme şansına göre daha düşüktür. Aileden gelen erken menopoz hastalığı varsa bayanlar ihmal etmeden tedavi olmalıdır. Tüp bebek işleminde yumurta ve sperm tüpte birleşiyor. Açık gibi görünen rahim filmlerinde tüplerde mutlaka fonksiyonlar vardır. Biz merkezlerimizde embriyolarımızı 5’inci günde transfer yapıyoruz. 2’nci günde de yaptığımız oluyor fakat 5’inci günde yüzde 65, 2’nci günde ise yüzde 35 tutuyor. Tüp bebek için kadınların yumurtalıklarını geliştiriyoruz. Yumurtaları anestezi altından toplayarak, mikroskop altında değerlendiriyoruz. Toplanan yumurtaları da mikro enjeksiyonla spermle buluşturuyoruz. Evlilik öncesi de mutlaka sperm testi yaptırılmalı ve yumurtalıklara mutlaka baktırılmalıdır. Evlenen çiftlerin birbirlerinin üreme sağlığı konusunda bilgisi olmalıdır. Başarı asla yüzde yüz değildir, başarı yüzde yüz garanti olamaz. Tüp bebek konusunda en önemli faktör, umudu kaybetmemektir. Çocuk sahibi olma zorluğu sadece kadına özgü değildir. Yüzde 50’si erkeğe bağlıdır. Düşüklerin çoğu erkeklerin spermlerinden kaynaklanan bir durumdur. Embriyonun 1’inci gününden, 5’inci gününe kadar hepsinin iyi olup olmadığına bakarak, başarımızı arttırmış oluruz. İyi bir yumurta geliştirmek için sperm kalitesinin iyi olması gerekir. Vücudun enerji kaynağı olan mitokondrial DNA düzeyi saptanarak embriyo seçimi başarı oranını arttırır. Yumurtalıkların da sağlıklı olması için bayanların sağlıklı bir şekilde beslenmeleri gerekir” şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Güçlü Kaleağası ise; katılımın çok güzel olduğuna değinerek, katılımcılara teşekkür etti. Konuşmalar sonrası yapılan çekilişte bir aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi uygulanacağı da belirtilirken, Bilecik Belediyesi tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Fatih Öğüç’e ve Dr. Güçlü Kaleağası’na hediye takdim edilmesinin ardından program sona erdi.