Bilecik'te "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Bilecik kent merkezinde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda bin 528 kişi sorgulandı.

Türkiye'de eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Bilecik il genelinde de yapılırken, yapılan uygulamada bin 528 kişi sorgulandı. Saat 09.00'da başlayan uygulama 23.00'de sona ererken, il genelinde 39 ekip 162 personel görev aldı. Asayiş ekipleri bin 528 kişinin GBT sorgusunu yaparken trafik ekipleri de 84 araç sorguladı. Halkın yoğun olarak kullandığı caddeler, alışveriş merkezi içi ve çevreleri, parklar, oyun salonları ile umuma açık iş yerleri üzerine uygulama 83 umuma açık iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamalarda 'Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.