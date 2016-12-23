Bilecik’te U-17 Ligi başlıyor

Bilecik 2016-2017 sezonu U-17 Tek Devreli Ligi için fikstür kura çekimleri yapılırken, kura çekimine 8 takım temsilcisi katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bilecik İl Binasında yapılan ve U-17 Tek Devreli Lig’e katılacak 8 takım kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimlerinde oynanacak maçlar belli oldu. Kura çekimi öncesi Bilecik’teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2016-2017 sezonunun 21-22 Ocak tarihlerinde başlayacağı belirtildi. Lige Pazaryeri spor, 1308 Osmaneli Belediye spor, 1299 Bilecik Kulübü, Osmaneli Gençler Birliği, Vitra spor, Güneş spor, İl Özel İdare spor ve Gölpazarı Belediye spor katılacak.

Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, “2016-2017 Sezonu U-17 Tek Devreli Ligimiz başlayacak. Centilmence bir ligi geçmesinin temenni ediyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendiren tüm kulüp başkanlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, takımları hazırlamaları gereken evraklar hakkında bilgilendirerek, “Gerçekleştirilecek tüm müsabakalarımızın centilmence geçmesini diliyorum. Gençlerimizin spor sevgisi sayesinde güzel bir lig olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurular çekilirken ilk hafta oynanacak karşılaşmalar Pazaryeri spor-1308 Osmaneli Belediye spor, 1299 Bilecik Kulübü-Osmaneli Gençler Birliği, Vitra spor-Güneş spor, İl Özel İdare spor-Gölpazarı Belediye spor şeklinde oldu.

Yapılan kura çekimlerine, 8 takım kulüp başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra, Bilecik ASKF Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Müdürü aynı zamanda BAL Denetçisi İsmail Özdil katıldı.