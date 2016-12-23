Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:26

Bilecik’te U-17 Ligi başlıyor

Bilecik’te U-17 Ligi başlıyor

23 Aralık 2016 11:26

Bilecik 2016-2017 sezonu U-17 Tek Devreli Ligi için fikstür kura çekimleri yapılırken, kura çekimine 8 takım temsilcisi katıldı.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bilecik İl Binasında yapılan ve U-17 Tek Devreli Lig’e katılacak 8 takım kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimlerinde oynanacak maçlar belli oldu. Kura çekimi öncesi Bilecik’teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2016-2017 sezonunun 21-22 Ocak tarihlerinde başlayacağı belirtildi. Lige Pazaryeri spor, 1308 Osmaneli Belediye spor, 1299 Bilecik Kulübü, Osmaneli Gençler Birliği, Vitra spor, Güneş spor, İl Özel İdare spor ve Gölpazarı Belediye spor katılacak.
Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, “2016-2017 Sezonu U-17 Tek Devreli Ligimiz başlayacak. Centilmence bir ligi geçmesinin temenni ediyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendiren tüm kulüp başkanlarına da teşekkür ediyorum” dedi.
Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, takımları hazırlamaları gereken evraklar hakkında bilgilendirerek, “Gerçekleştirilecek tüm müsabakalarımızın centilmence geçmesini diliyorum. Gençlerimizin spor sevgisi sayesinde güzel bir lig olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kurular çekilirken ilk hafta oynanacak karşılaşmalar Pazaryeri spor-1308 Osmaneli Belediye spor, 1299 Bilecik Kulübü-Osmaneli Gençler Birliği, Vitra spor-Güneş spor, İl Özel İdare spor-Gölpazarı Belediye spor şeklinde oldu.
Yapılan kura çekimlerine, 8 takım kulüp başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra, Bilecik ASKF Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Müdürü aynı zamanda BAL Denetçisi İsmail Özdil katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç