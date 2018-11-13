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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 2 kişiden biri, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 2 kişiden biri, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy Köyü'nde şüpheli olan A.D. ve V.D. isimli şahıslara ait 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evde, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 57 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, üzerinde kubar esrar kırıntıları ve kenevir tohumu bulunan 1 adet terazi ve Bozüyük ilçesinde bulunan evinde ise 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan V.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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