Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 17:05

Bilecik’te yangına giden itfaiyeye yol vermedikleri iddiası

Bilecik’te yangına giden itfaiye aracının sirenlerine aldırış etmeyen bazı sürücülerin itfaiye aracına yol vermedikleri iddia edildi.

Bilecik’te yangına giden itfaiyeye yol vermedikleri iddiası

07 Temmuz 2017 17:05


Alınan bilgilere göre, bir araç yangını ihbarını değerlendiren Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek yola çıktı. Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar istikametinden İl Özel İdaresi Kavşağı, Atatürk Bulvarı üzerinde sirenleri açık bir şekilde araç yangınına giden itfaiye aracı eski belediye kavşağına geldiği esnada önündeki bazı araçların yol vermeyerek ilerlemesi itfaiye içindeki araç kamerasına yansıdı.


Görüntülerde trafiğin yoğun olduğu eski belediye kavşağında araçların itfaiye aracına yol vermek için birbirleriyle yarıştığı gözükürken, plakası alınamayan bir beyaz otomobilin yol vermeden yoluna devam etmesi görülüyor. Beyaz otomobil sirenlere aldırış etmeyip kenara çekilmezken, kavşaktanj şehir içine doğru itfaiyeye yol vermeden dönüş yapması da görüntülerde yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!