Bilecik’te yaz spor okullarında yüzme kursları başladı

Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam eden Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır çocukların hizmetinde olan Su Eğlence Dünyası, gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmaları ile vatandaşların ve çocuklarım hizmetine başladı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Yaz Spor Okulları ile çocukların birçok alternatif sosyal faaliyetlerle buluşturduklarını belirterek, “Bilecik Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında bu dönem yüzlerce çocuğu, Su Eğlence Dünyası ile buluştururken, aynı zamanda yetişkinlerin de hizmet almasını sağlıyor.Şu ana kadar binlerce öğrencinin hizmet aldığı Su Eğlence Dünyasında bu yıl da çocuklara; 09:30’dan 13:00’e kadar birer saat ile 3 seans halinde hizmet almaya başladı.Renkli ve güzel görüntülerin ortaya çıktığı kurslar kapsamında çocuklarımız, eğitimlerini alacakları sertifika ile taçlandıracaklar. Bugün itibariyle öğle saatlerine kadar Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları kapsamında hizmet veren Su Eğlence Dünyası, öğleden sonra vatandaşlarımız ve çocuklarımıza hizmet vermeye başladı. Su Eğlence Dünyası, için yetişkinler 13 TL karşılığında, küçükler de 7 TL karşılığında hizmet alabilecekler” dedi.

“Çocuklarımız için ücretsiz ulaşım imkanı sunuyoruz”

Çocuklar için kurs boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağını anlatan Başkan Yağcı, “Bilecik Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen aktivite ile çocuklarımızın zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine imkan sağlıyor. Şehit ve Gazi aileleri için yüzde 50 indirimin yapılacağı Su Eğlence Dünyası için ayrıca halk dolmuşlarından H 5 Hattı, her 15 dakikada ulaşım hizmeti verilecek” dedi.