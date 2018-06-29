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29 Haziran 2018 16:14

Bilecik’te YKS öncesi tüm tedbirle alındı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kentte tüm tedbirlerin alındığı söyledi.

Bilecik’te YKS öncesi tüm tedbirle alındı

29 Haziran 2018 16:14


Vali Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve değerli aileleri için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurumları Sınavının, sakin ve güvenli bir ortamda yapılması ve adayların dikkatlerini etkileyecek unsurların ortadan kaldırılması için il genelinde alınan tedbirler alındı. Bu tedbirler, 29 Haziran 2018 Cuma Günü saat 15.00’de sınav evraklarının teslim alınacak ve 24 saat esasına göre Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenliği sağlanacak.Sınav binaları ile sınav evraklarının dağıtımını yapan kurye araçları Emniyet Müdürlüğü tarafından korunacak. Sınavların güven, huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav yapılacak yerlerde 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 19.00 dan sınav bitim saatine kadar araçların klakson çalmaları, her türlü resmi, özel törenler vesilesi ile dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlaması nedeniyle konvoy oluşturulması, inşaat işleri ve hafriyat taşımaları, gürültü meydana getirecek her türlü faaliyete izin verilmeyecek. Nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden adaylara, sınava giriş belgesi ve 2 adet biyometrik fotoğraf ile sınavların başlama saatinden önce müracaat etmeleri halinde, Merkez Nüfus Müdürlüğü tarafından geçici kimlik belgesi verilecek. Sınav yapılacak okulların bahçelerine sınav evraklarını taşıyan araçlar dışında hiçbir araç alınmayacak. Trafik akışını kesecek, yavaşlatacak şekilde herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmayacak. Bilecik Belediye Başkanlığınca sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sınav yapılacak okul güzergâhlarına ek seferler konulacak. Sınav yapılan yerlerin etrafında güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda mobilize ekip görevlendirecek" ifadelerine yer verdi.




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