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19 Mayıs 2018 13:52

Bilecik’te yüzlerce vatandaş aynı sofrada iftar yaptı

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında kurulan iftar sofrasında Ertuğrulgazi, Beşiktaş ve İsmetpaşa Mahallesi sakinleri hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik’te yüzlerce vatandaş aynı sofrada iftar yaptı

19 Mayıs 2018 13:52


Her bir mahallede gerçekleştirilen ve mahalleliler arasında komşuluk bilincinin oluşmasını sağlayan iftarlar kapsamında bu kez Ertuğrulgazi, Beşiktaş ve İsmetpaşa Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği mahalle iftarlarından binlerce kişi aynı sofrada iftar açtı.


Bilecik Belediyesi tarafından yıllardır geleneksel olarak gerçekleştirilen iftarların bu yıl da bütün güzelliğiyle devam ettiğini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Belediyemiz tarafından hazırlanan iftar programına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yine birçok güzelliğin yaşandığı bu iftar sofrasında bir araya geldik. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı. Bizler de Ramazan ayının bu güzelliklerinden faydalanmak için bir araya geliyoruz. Cenabı Allah Ramazan ayının bu güzelliklerini, bizlere ülkemize ve bütün İslam alemine yaşatsın’’ ifadelerini kullandı.




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