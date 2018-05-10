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10 Mayıs 2018 12:38

Bilecik’te zincirleme trafik kazası, 3 yaralı

Bilecik’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bilecik’te zincirleme trafik kazası, 3 yaralı

10 Mayıs 2018 12:38


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Belediye Kavşağı’nda Ömer Küplü kontrolündeki 38 GR 565 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Tanju Polat idaresindeki 10 Z 6274 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu kaza sonrası ışıkta bekleyen Yalçın Çakır yönetimindeki 11 AY 914 plakalı otomobil ile Sabri Ay yönetimlindeki 48 J 7431 plakalı otomobil hasar gördü. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 10 Z 6274 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hayriye Pulat (68) Selma Pulat (43) ve 48 J 7431 plakalı araçta bulunan Rabia Zehra Ay (4) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir süre tek şeritten ilerleyen Bilecik-Bozüyük karayolu araçların çekilmesiyle normale döndü.




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