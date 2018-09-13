Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Emrah T. idaresindeki 34 LNH 38 plakalı otomobil aynı yöne seyir halinde bulunan Ahmet P. idaresindeki 16 L 3274 otomobil ile Mehmet E. idaresindeki 26 NT 732 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü Emrah T. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Emine E., Hülya Ç. ve Ayşe E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.