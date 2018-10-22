Bilecik'te zincirleme trafik kazası

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Atatürk Bulvarı üzerinden Sanayi istikametine seyir halinde bulunan İbrahim Yalavaç idaresindeki 11 BA 425 plakalı kamyonet ile 48 VZ 906 plakalı Mehmet Gürses yönetimindeki otomobil, İl Özel İdare Kavşağında geldiklerinde trafik ışığının kırmızı yanması sebebiyle durdular. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen Furkan Güneş idaresindeki 54 FV 658 plakalı otomobil, 11 BA 425 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önündeki 48 VZ 906 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpılmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen trafik ekiplerini gören 54 FV 658 plakalı otomobil sürücüsü Furkan Güneş kaçmaya çalıştı. Çok geçmeden ekipler tarafından yakalan Furkan Güneş yapılan kontroller sonucunda 28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza anında şans eseri olay yerinden geçen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kazaya karışan sürücülere "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.