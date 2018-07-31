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31 Temmuz 2018 15:36

Bilecik’teki 2 kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’teki 2 kazada 2 kişi yaralandı

31 Temmuz 2018 15:36


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevreyolu Yeşilkent üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Fahri K. (71) idaresindeki 06 NAM 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fahri K. yaralandı. Tedavisi yapılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Diğer kaza ise Saraycık Caddesi Maden Sokak kavşağında meydana geldi. İlhan A. (25) idaresindeki 11 AP 280 plakalı otomobil, Murat Ç.(26) idaresindeki motosiklete çarptı. Yaralanan ve Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazalarla ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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