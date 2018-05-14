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14 Mayıs 2018 12:16

Bilecik’teki camilerde Ramazan temizliği

Bilecik’te her yıl olduğunu bu yıl da Ramazan öncesi kentteki tüm camiler temizleniyor.

Bilecik’teki camilerde Ramazan temizliği

14 Mayıs 2018 12:16


Bilecik kent merkezinde 20’yi geçkin camide toplamda 8 bin 500 metrekarelik halıların temizliği yapılırken, temizlenen camiler gül suyu sıkarak cemaatin daha ferah namaz kılmasını sağlandı.


Yapılan temizlik işlemi hakkında İHA muhabirine bilgi veren, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halit Doğan, "Bu yıl da Ramazan ayı öncesi camilerimizi ve mescitlerimizin temizliği için halıların yıkanması işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu gelenek bize ecdadımızdan kalan bir gelenek olduğu için bunu her yıl gerçekleştiriyoruz. Camilerin temizlememizin amacı halkımızın Ramazan ayında daha temiz ve güzel bir ortamda namaz kılmalarını sağlamak hem de böyle bir geleneği sürdürmek" dedi.




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